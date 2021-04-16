Başhekim Çelik: “Pandemi kalp krizi oranını arttırdı”

Dr. Sebahattin Çelik, korona virüs salgını sürecinde kalp hastalıklarının arttığına dikkat çekerek, “Bundan dolayı spor, hareketli hayat, önceki duruma göre daha da azaldı. Bu da kalp krizi riskini arttırdı” dedi.

Başhekim Sebahattin Çelik, beraberindeki kardiyoloji uzmanları, kalp, damar cerrahi uzmanları ile ‘Kalp Sağlığı Haftası' nedeniyle tempolu yürüyüş yaptı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, kalp krizinin beslenme alışkanlıkları ve sedanter yaşamdan kaynaklandığını söyledi. Çelik, “Hastanemizde kardiyoloji uzmanları, kalp damar cerrahi uzmanları, anjiyo ünitemizle beraber ve kardiyoloji, kalp damar cerrahisi olarak hizmet sunmaktayız. Kalp sağlığı, bölgemiz ve Van için önemli. Çünkü kalp sağlığıyla ilgili, damar tıkanıklıkları, bölgemizde daha fazla ve sık gözlenmektedir. Kalp krizleri, özellikle beslenme alışkanlıkları ve sedanter yaşamdan kaynaklandığını düşünüyoruz. Bundan dolayı vatandaşlarımızın daha hareketli bir hayat tercih etmesi için, bu farkındalık yürüyüşünü hep beraber yaptık. Özellikle kardiyoloji uzmanı arkadaşlarımız bu konuda hareketli hayatın, tempolu yürüyüşün, sporun çok önemli olduğunu belirtiyorlar. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak tüm ekibimizle beraber bugün yürüyüş gerçekleştirdik” dedi.

Korona virüs salgını sürecinde kalp hastalıklarının arttığına dikkat çeken Çelik, “Genel olarak bölgede kalp hastalıkları fazla, tüm Türkiye'de fazla ama Doğu Anadolu'da daha fazla. Bunun birkaç nedeni olabilir. Biz daha çok beslenme alışkanlığına, yüksekliğe bağlıyoruz. Pandemi de sedanter hayatı arttırdı. Herkes evinde kalmak zorunda kaldı. Bundan dolayı spor, hareketli hayat, önceki duruma göre daha da azaldı. Bu da kalp krizi riskini arttırdı. Ayrıca pandemiden dolayı hastalar, hastaneye gelmemeye başladı. Biraz bu durumu ötelediler. Ondan dolayı da kalp krizi oranlarının arttığını düşünmekteyiz. Bu vesileyle vatandaşlarımıza kalp sağlıklarını ertelememelerini, kalp krizi geçirme ihtimali her zaman olabilir. Korona virüs döneminde daha fazla olabilir, buna dikkat etmeleri gerekmektedir” diye konuştu.

Kardiyoloji Doktoru ve Kalp Sağlığı Merkezi Sorumlusu Remzi Sarıkaya, “Türkiye'de olduğu gibi biz de kalp sağlığına dikkat çekmek için böyle bir etkinlik yaptık. Dünyada ölen her üç kişinden biri kalp hastalıklarından dolayı vefat ediyor. Dünyadaki en sık ölüm nedeni kalp ve damar hastalıklarıdır. Gerekli tedbirleri almak için böyle bir etkinlik yapılıyor. Kalp hastalıklarından korunmak için en önemli basamaklardan biri de egzersiz yapılmasıdır. Bizde bugün ki programımızda tempolu yürüyüş yaparak, buna vurgu yapmak istedik” ifadelerini kullandı.