İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başhekim Çelik ve ekibi, hasta yakınlarının takdirini topluyor

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.

Dr. Sebahattin Çelik ve hastane hekimleri hasta yakınlarının takdirini topluyor.


Geçtiğimiz günlerde geçirdiği korona virüs hastalığı sonrası görevine dönen Dr. Sebahattin Çelik, hastane personeliyle birlikte hastalara hizmet sunuyor. Başhekim Çelik, hastanede başarılı ameliyatlara imza atan hekimlere de teşekkür etti. Her başarılı ameliyat sonrası mutlu olduklarını dile getiren Başhekim Çelik, “Özellikle son yıllarda yeni gelen doktor arkadaşlarımız başarılı ameliyatlar gerçekleştiriliyor. Bu başarılı sonuçlar hem bizim için hem de hasta ve hasta yakınları için yüz güldürücü. Tabi biz bununla yetinmiyoruz ve buna benzer sorunları olan hastalar da hastanemize başvurabilirler” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.