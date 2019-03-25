Başhekim Parlak: “Görevimizin başındayız”

Dr. Mehmet Parlak, “ekibiyle birlikte görevinden alındı” iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Parlak, geçtiğimiz günlerde bazı sosyal medya hesaplarına yansıyan “Hastane başhekimin ekibiyle birlikte görevinden alındı” paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Hastane Başhekimi Parlak, “Biz göreve başladığımız 14 aylık süre içerisinde gerçekten çok büyük ve güzel işlere imza attık. Hastanede halkımıza kaliteli hizmet sunumu anlamında çalışmalarımız oldu. Bölgede yaklaşık 2,5 milyon nüfusa hizmet veriyoruz. Bunu da en üst düzeyde kaliteli şekilde sunmayı amaçladık. Geçtiğimiz yıl bakanlığımızın kalite değerlendirme puanımız da 93 olarak belirlendi. Bu bizim için büyük bir başarıdır. Son günlerde ben ve yardımcılarımın görevden alındığına dair bir takım haberler var. Biliyorsunuz 31 Mart'ta seçimler var. Her seçim dönemlerinde bu tür haberler ortaya çıkabiliyor. Biz ekibimizle beraber görevimizin başındayız. Halkımıza, vatandaşlarımıza hizmet vermek için yine çalışmalarımızı yapacağız” dedi.

İpekyolu ek hizmet binasında yapılan basın açıklamasına Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak'ın yanı sıra yardımcıları Uzman Dr. Cafer Alhan ve Metin Erdem, Mali Hizmetler Müdürü Şehabettin Işık, Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürü İbrahim Koç ile İpekyolu ek hizmet binası Sorumlu Müdürü Abdurrahman Kaçmaz katıldı.