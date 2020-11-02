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Başkale Anadolu Lisesi eğitim öğretime açıldı

Van’ın Başkale ilçesinde yapımı tamamlanan Anadolu lisesi törenle açıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde yapımı tamamlanan Anadolu lisesi törenle açıldı.


Başkale'nin Yeni Mahallesi'nde 24 derslik ve 816 öğrenci kapasiteli Anadolu Lisesi, Kaymakam Asım Solak'ın katılımıyla yapılan törenle açıldı. Okulun ilçeye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Kaymakam Asım Solak, açılış kurdelesini keserek lisenin açılışını gerçekleştirdi.


Açılışın ardından okulu ve sınıfları gezen Kaymakam Solak, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Pandemi dolayısıyla bugün yüz yüze eğitime başlayan 9. sınıf öğrencilerinin oryantasyonu için hazırlanan hediyeler verdi.


Açılış törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cüneyt Yaman, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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