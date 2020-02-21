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Başkale Belediyesi bin 500 kamyon kar taşıdı

Van’ın Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinesinde yürütülen karla mücadele çalışmalarında bin 500 kamyon kar yığını ilçenin dışına taşındı.

Van'ın Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinesinde yürütülen karla mücadele çalışmalarında bin 500 kamyon kar yığını ilçenin dışına taşındı.


Başkale'de ilk kar yağışından bu yana yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde hummalı bir çalışma yürütüyor. Ekipler, ana arterlerde biriken kar yığınlarını iş makinelerinin yardımıyla kamyonlara yükleyip ilçe dışına çıkartıyor. Kamyonlara yüklenen kar yığınları, Başkale mesire alanın alt tarafında bulunan dereye boşaltılıyor. Her gün 4 kamyonun ortalama 20 sefer yaptığı çalışmalarda şu ana kadar toplamda bin 500 kamyon kar taşıdı. Karın taşındığı iki bölgede adeta kardan tepeler oluşurken, iş makinesi yardımıyla dereye dökülüyor.


Vatandaşların mağdur olmaması, yaya ve araç trafiğinin aksamaması için 24 saat mesai gözetmeksin çalıştıkları belirten kamyon şoförü Nadir Kaya, gün içerisinde 20 sefer yaptığını söyledi. Şoför Kaya, ''Bu kış boyunca çok kar yağdı. En az bin 500 kamyon kar taşıdık. Dün sabah saat 06.00'da mesaiye başladık, gece 24.00'e kadar kar topladık. Bugün de karı taşıyoruz. 20 sefer ilçenin dışına kar taşıdım” ifadelerini kullandı.


Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak da, kar çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Kaymakam Solak, zorlu kış şartlarında yoğun mesai harcadıklarını belirterek, “Kış mevsimi bu yıl ağır geçiyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz geceli gündüzlü çalışıyor. Karla mücadele çalışmasının külfetli olduğunu biliyoruz. Ancak halkımıza sorunsuz ve kaliteli hizmet sunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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