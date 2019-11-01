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Başkale Belediyesinden kaldırım çalışması

Van’ın Başkale Belediyesi tarafından çarşı merkezinde yürütülen kaldırım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Van'ın Başkale Belediyesi tarafından çarşı merkezinde yürütülen kaldırım çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gözetiminde devam eden çalışmalar kapsamında Kadir Saruhan Caddesi'nde bulunan kaldırımlar yeniden yapılıyor. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Erkan Acar, “Planlanan program doğrultusunda ihaleye verilen bu projemiz, tüm hızıyla devam ediyor. Kaldırım yenileme ve ışıklandırma, ilçemizin çehresini değiştirecek. İlçemizin gelişmesi ve hak ettiği yere gelmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Halkımız daha güzel şeylere laiktir” dedi.

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