Başkale Belediyesinden karla mücadele çalışması

Van'ın Başkale Belediyesi, kar yağışının ardından kent merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.

İlçe genelinde etkili olan ve yüksek kesimlerde hala etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın talimatları doğrultusunda 14 iş makinesi ve 25 personelle çalışma başlatan Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri ve zabıta müdürlüğü ekipleri geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gündüz trafiğin yoğun olduğu Kadir Saruhan, İskender Ertuş, Cumhuriyet ve Mahmut Ertuş caddelerinde ekipler hafta sonu kar temizleme çalışması yapılırken, ekipler gün boyu ana arterlerde buzlanmaya karşı da tuzlama çalışması yapıldı. Mahallelerde de çalışmalarını sürdüren ekipler, İlçe merkezinde biriken karları toplayarak kamyonlarla ilçe dışına çıkardı.