Başkale Belediyesinden ücretsiz maske dağıtımı

VAN (İHA) – Van'ın Başkale Belediyesi tarafından ilçe merkezinde 15 bin adet maske dağıtıldı.

Korona virüs salgınından vatandaşların zarar görmemesi için birçok başlıkta hizmetlerini sürdüren Başkale Belediyesi tarafından vatandaşlara ve esnafa 15 bin adet maske dağıtımı yapıldı. Sabahın erken saatlerinde işlerine giden vatandaşlara ve esnafa maske dağıtan Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri ve trafik polisleri, salgına karşı uyarı ve bilgilendirmeler yaptı. Vatandaşlar ve esnaf, gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ve çalışanlara teşekkür etti.

Başkale Belediyesi, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ilçedeki vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan kurumlara ve meslek odalarına da maske dağıtımı gerçekleştirdi.