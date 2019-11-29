Başkale Belediyesinden yarı olimpik yüzme havuzu

Van'ın Başkale Belediyesi tarafından yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzunun inşaat çalışmaları sona erdi.

Başkale Belediyesi; Van'ı, Hakkari'yi, Yüksekova'yı bölgesel, ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarıyla temsil edecek yeni sporcuların yetişmesi için yatırımlar yapıyor. Bu anlamda sportif alandaki dev yatırımlarından biri olan Başkale Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun inşaat çalışmaları bitti. İlçe halkının yoğun talepleri doğrultusunda yapımına başlanan Başkale Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, açılış için gün sayıyor. Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar, beraberindekilerle havuzda incelemelerde bulundu. Yarı olimpik yüzme havuzunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Acar, yüzme havuzunun ilçeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

3 bin 200 metrekarelik bir alanda oluşturulan tesiste 25 metre ve 6 kulvardan oluşan bir yarı olimpik yüzme havuzu, bir çocuk havuzu, 156 kişilik tribün, sauna, fitness center ve yönetici odaları yer alıyor.

Tepebaşı Mahallesi'ndeki meyve bahçesi ve mesire alanının hemen yanında inşa edilen yüzme havuzunun büyük bir cazibe merkezi haline geleceği ifade edilirken, Van ve ilçeleri başta olmak üzere Hakkâri ve Yüksekova'dan da insanların gelip yüzme imkânı bulabileceği dile getirildi.