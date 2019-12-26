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Başkale beyaza büründü

Van’ın Başkale ilçesinde günlerdir devam eden güneşli hava yerini kar yağışına bıraktı.

Van'ın Başkale ilçesinde günlerdir devam eden güneşli hava yerini kar yağışına bıraktı.


Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye başladı. İlçe merkezinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Lapa lapa yağan kar yağışı ilçede kartpostallık görüntüler oluştururken, Başkale Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri de yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.


İlçede kapanan 5 mahalle ve 7 mezra yolunun yeniden açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

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