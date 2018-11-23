Başkale de yol yapım çalışmaları

Van'ın Başkale Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan yol bakım onarım çalışmalarını bitirerek halkın hizmetine sunuldu. İlçe merkezindeki sokak ve caddelerde 27 kilometre sathi kaplama ve 4 kilometre sıcak asfalt yapımı tamamlandı.

Başkale Belediyesinin çalışmaları kapsamında; ilçeye bağlı kırsal mahallelerde birinci kat sathi kaplama yol yapım işi ile toplam 10 mahalle yolları tamamlanarak kullanıma açıldı. Güvendik, Böğrüpek, Gelenler, Albayrak, Bölekli, Kızılca, Atlılar, Sallıdere, Ortayol, Azıklı mahallelerinde toplamda 27 kilometre sathi kaplama yapılarak mahalle içlerindeki yollar daha kullanılabilir hale getirildi. Merkez mahalleler yeni yollar açılarak 6 metre genişliğinde 8 santim kalınlığında 4 kilometre sıcak asfalt yapımı çalışması tamamlanarak kullanılabilir hale getirildi

“Kırsal mahallerde stabilize yol çalışmaları bitti”

İlçe merkezinde bulunan Yeni Mahalle ve Tepebaşı Mahallesi stabilize yol çalışmaları yapıldı. İlçenin kırsal kesimlerinde bulunan mahallelerde de stabilize yol çalışması aralıksız devam ederken Azıklı, Gedikbaşı, Ortayol, Büklümdere, Kaşkol, Belencik, Hatipova, Savaş ve merkez mahalleler olmak üzere toplam 16 kilometre stabilize yol çalışması tamamlanmıştır.

“Mahallerde büz boru döşeme çalışmaları yapıldı”

Sathi kaplama, yol yapım çalışmalarında alt yapım işinde ve yol geçiş noktalarına döşenmek üzere 600 adet 300'lük büz boru, 200 adet 400'lük büz boru ve 100 adet 600'lük büz boru kırsal olan mahallelerde Güvendik, Böğrüpek, Gelenler, Albayrak, Bölekli, Kızılca, Atlılar, Sallıdere, Ortayol ve Azıklı'da kullanıldı.

Büyük bir titizlikle ve aralıksız süren, yapımı biten çalışmaları yerinde inceleyen Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Başkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Solak, “Başkale halkı hizmetlerin en güzeline layık. Belediye olarak ilçemizin yollarının daha modern ve güzel olması için çalışmalarımıza hız verdik. Bunun neticesinde yollarımız asfalta kavuştu” dedi.