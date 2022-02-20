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Başkale Gençlikspor, Van Büyükşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup etti

Van Çetin Atacan 1.

Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Başkale Gençlikspor, evinde konuk ettiği Van Büyükşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.


Başkale Gençlikspor'un 2-1 kazandığı maçı Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İlçe Emniyet Müdürü Veyis Emre Yeşilırmak, Başkale Gençlikspor Kulüp Başkanı Kerem Karaman ile çok sayıda taraftar izledi. Amatör Küme A Grubu'nda Bal Ligi mücadelesi veren Başkale Gençlikspor, Van Büyükşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.


Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, maçtan sonra tüm futbolcuları tebrik ederek kendileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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