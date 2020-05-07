Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden kamu personeline siperlik

VAN (İHA) – Van'ın Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce üretilen yüz koruyucu siperlikler, sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm kamu kurumu çalışanlarına teslim edildi.

Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, korona virüsüyle mücadele kapsamında gönüllü öğretmenlerin de katkısıyla bin adet yüz koruyucu siperlik üretti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde koronayla mücadele eden güvenlik güçleri için üretilen yüz koruyucu siperlik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara tarafından Başkale Devlet Hastanesi, Başkale Aile Sağlık Merkezi ve diğer tüm kamu kurumlarında çalışan personele teslim edildi.

Siperlikleri çalışanlara teslim eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara, başta sağlık çalışanları olmak üzere kamu kurumlarında büyük özveriyle çalışan personele teşekkür ederek, “Burada sağlık çalışanları için siperlik üretiyoruz. Onlara bir katkımız olursa çok mutlu oluruz. İlçemizde bin tane siperlik ürettik. Bir kısmını hastaneye teslim ettik. Diğer kısmını da aile sağlık merkezine teslim edeceğiz” dedi.