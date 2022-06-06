Başkale ilk kez kitap fuarına ev sahipliği yapacak

Van'ın Başkale ilçesi tarihinde ilk kez kitap fuarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Başkale Kaymakamlığı ve Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttükleri 'Kalemlerin Dünyası' isimli proje ile kitap okuma kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla Başkale'de 7-8 Haziran 2022 tarihleri arasında kitap fuarı düzenlenecek. Fuara çok sayıda yazarın katılacağı bildirildi. Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2 gün sürecek fuara tüm öğrencilerin katılması için öğrencileri okul servisleri ile taşıyacak. Fuarda yaklaşık 50 bin kitabın sergileneceği belirtildi.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, 'Kalemlerin Dünyası' projesiyle amaçlarının ilçede okuma kültürünü artırmak olduğunu söyledi. Kaymakam Solak, "Öğrenci ve velilerde kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla yapılacak bu kitap şenliğinin ilçemiz okuma düzeyine ciddi bir katkı sağlayacaktır. 2 gün boyunca kitap fuarına ev sahipliği yapacak ilçemize çok değerli yazar ve şairler yer alacak. Söyleşiler, konferans ve tiyatro gibi birçok etkinlik de olacak. 2 günün dolu dolu geçeceğine inanıyorum. İlçemiz için hayırlı olsun" dedi.

Konu hakkında açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysel Bozkurt, bu projenin kendilerini çok heyecanlandırdığını ve mutlu ettiğini söyledi. Kampanya sayesinde yaklaşık 13 bin öğrencinin fuarı ziyaret edeceğini ve fuar girişinde dağıtacakları hediye çekleriyle tüm öğrencilerin kendi istedikleri kitapları alma imkanına sahip olacaklarını ifade eden Bozkurt, fuara her kesimden insanları beklediklerini söyledi. Fuarın 7-8 Haziran tarihleri arasında Başkale Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonu ve spor salonunda gerçekleştirileceğini dile getiren Bozkurt, 7 Haziran Salı ve 8 Haziran Çarşamba günleri tüm halka açık olacağını ve halkın fuara yoğun bir katılım göstereceğine inandığını ifade etti.