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Başkale kar hapsinde

Van’ın Başkale ilçesinde kar yağışı nedeniyle 51 mahallenin yolu ulaşıma kapanırken, okullar ise bugün için tatil edildi.

Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı nedeniyle 51 mahallenin yolu ulaşıma kapanırken, okullar ise bugün için tatil edildi.


Başkale ilçesinde gece başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. 51 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapanırken, olumsuz hava şartları nedeniyle okullar ise bugün tatil edildi.


İlçe merkezinde Başkale Belediyesi, kırsal mahallerde ise Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı Başkale Şubesi ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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