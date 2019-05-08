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‘Başkale Kaymakamlığı personeli ile iletişimini güçlendiriyor' projesi

Van’ın Başkale Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen ‘Başkale Kaymakamlığı Personeli İle İletişimini Güçlendiriyor’ projesi başladı.

Van'ın Başkale Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen ‘Başkale Kaymakamlığı Personeli İle İletişimini Güçlendiriyor' projesi başladı.


Kaymakamlık bünyesinde görevli 15 kişilik grubun katıldığı ve 6-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında Eğitmen Nilgün Tuluk tarafından verilen eğitim, Başkale Kaymakamlığında gerçekleştiriliyor. Eğitim boyunca katılımcıların kurumsal iletişim-insan tanıma, stresle başa çıkma yöntemleri ve EFT teknikleri, kurum içi takımdaşlık, liderlik ruhu ve motivasyon, kurumsal imaj, protokol ve iş hayatında inovatif düşünme konularında yeterlilik kazanmaları hedefleniyor.

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