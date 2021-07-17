Başkale Kaymakamlığından sel açıklaması

Van'ın Başkale Kaymakamlığı, geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yağışı sonrası ilçede meydana gelen hasar ve zararlarla ilgili açıklama yaptı.

Başkale Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, “15 Temmuz 2021 tarihinde ilçemizde meydana gelen sel felaketi nedeniyle kaymakamlığımızca ‘Hasar Tespit Komisyonu' kurulmuş olup; Van AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Başkale İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü, Başkale Belediyesi ve SYD Vakfımızda görevlendirilen personellerden oluşan komisyon üyeleri, sel felaketi olan mahallelerde inceleme yapılmış, acil durumda olan kişilerin ihtiyaçları kaymakamlığımızca öncelikle olarak giderilmiştir. Albayrak, Ortayol, Böğrüpek, Konuksayar, Atlılar, Kocaköy, Savaş mahallelerinde şuana kadar yapılan tespit çalışmaları sonucunda Albayrak Mahallesinde 47, Ortayol Mahallesinde ise 10 adet küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edilmiş olup, hayvancılık ve tarım arazilerindeki zarar ve ziyan tespit çalışmaları devam etmektedir. Hasar tespit çalışmaları sonucunda konu ile ilgili detaylı bilgiler kamuoyuna açıklanacaktır ”denildi.