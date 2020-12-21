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Başkale Müftüsü Durmuş göreve başladı

Van’ın Başkale Müftülüğüne atanan Mehmet Nuri Durmuş göreve başladı.

Van'ın Başkale Müftülüğüne atanan Mehmet Nuri Durmuş göreve başladı.


Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan müftülük sınavlarında başarılı olan ve Başkale Müftülüğüne atanan Mehmet Nuri Durmuş, ilçeye gelerek yeni görevine başladı. Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Nuri Durmuş, "Van'a ve Başkale'ye isteyerek geldim. Güzel bir ilçe. Buradaki görevimde benden daha önce görev yapmış arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları daha ileri götürmek, yeni bir ivme kazandırmak için çaba harcayacağım. Gayemiz, aziz milletimize hizmet etmektir. Benden önce görev yapan arkadaşlarıma da çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi.

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