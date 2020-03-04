Başkale travertenleri ‘Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Dereiçi Mahallesi'nde bulunan travertenler, 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Van'ın Başkale ilçesindeki travertenler, "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edildi. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından potansiyel doğal sit alanlarına ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Başkale ilçesindeki Dereiçi Mahallesi'nde bulunan travertenler, Cumhurbaşkanı kararnamesinin 109'uncu maddesi uyarınca ‘kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi.