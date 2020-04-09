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Başkale'de 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Başkale ilçesinde 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Başkale ilçesinde sigara kaçakçılığı yapılacağına dair alınan bilgi üzerine jandarma ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi. Açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ömerdağ Mahallesi'nden kaçan şüpheli araç, Gelenler Mahallesi'nde durdurulmuş ve yapılan aramada toplam 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

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