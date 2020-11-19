İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkale'de 10 kilogram sentetik hap ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 kilogram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 kilogram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında yürüttüğü çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Devam eden çalışmalar neticesinde 18 Kasım 2020 tarihinde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde; Başkale ilçesi Böğrüpek Mahallesi'nde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden H.D. isimli şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 12 paket halinde 10 kilogram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olay ilgili şüpheli H.D. gözaltına alınırken, adli soruşturma devam etmektedir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.