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Başkale'de 102 kilo 611 gram eroin ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucunda 102 kilo 611 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucunda 102 kilo 611 gram eroin ele geçirildi.


6. Hudut Tugay Komutanlığı, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince ilçe merkezine 70 kilometre uzaklıktaki İran sınırında bulunan Böğrüpek Mahallesi Muşla Deresi mevkiinde operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda dere yatağında üzeri taşlarla kapatılmış 2 çuval içerisinde toplamda 51 kilo 233 gram eroin ele geçirildi.


Yine aynı bölgede yapılan arazi taramasında ölü at üzerinde bulunan çuvalda ise 51 kilo 388 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Ele geçirilen toplam 102 kilo 611 gram uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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