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Başkale'de 132 kaçak göçmen yakalandı

Van’ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 132 göçmen yakalandı.

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 132 göçmen yakalandı.


Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye faaliyeti sırasında İran sınırındaki Sarısu mevkisinde yaya olarak ilerleyen bir grup tespit edildi. Yapılan kontrollerde grubun Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 132 kaçak göçmen olduğu belirlendi. Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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