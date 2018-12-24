Başkale'de 16 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 16 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 16 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Çaldıran Mahallesi'nde yapılan aramalarda; A.D. ile S.A. isimli şahıslara ait olduğu tespit edilen 16 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili A.D. ile S.A. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.