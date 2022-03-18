Başkale'de ‘18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' programı

VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde ‘18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' nedeniyle bir program düzenlendi.

6. Hudut Tugay Komutanlığındaki Şehitler Anıtı'na çelenk ve karanfil bırakılmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Başkale Anadolu Lisesinin konferans salonunda yapılan programda, İkmal Yüzbaşı Onur Oral tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Çanakkale Zaferi'ni anlatan oratoryo ve tiyatro gösterimi ile okunan şiirlerle devam eden programda, aile destek merkezi kursiyerlerinden oluşan koro tarafından Çanakkale türküleri seslendirildi.

İlçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.

Törene; İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, cumhuriyet savcıları Melike Dönmez ve Nurullah Atilla Kırbıyık, Hakim Ceren Gürbüz Bolat, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Bahadır Helli ve kamu kurum müdürleri katıldı.