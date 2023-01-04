İhlas Haber Ajansı

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Başkale'de 216 kilo uyuşturucu ile 590 adet sentetik hap ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde güvenlik güçleri tarafından araziye yapılan arama tarama faaliyetlerinde 212 kilogram toz esrar, 590 adet sentetik ecza hap, 2 kilogram afyon sakızı ve 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde güvenlik güçleri tarafından araziye yapılan arama tarama faaliyetlerinde 212 kilogram toz esrar, 590 adet sentetik ecza hap, 2 kilogram afyon sakızı ve 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı, 'uyuşturucuya sıfır tolerans' ilkesiyle uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara yeni yılda da kesintisiz devam ediyor. 4 Ocak 2023 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale ilçesi kırsalında yasadışı uyuşturucu geçişi olacağı bilgisinin alınması üzerine 6.Hudut Tugay Komutanlığı ile koordine kurularak arazide yapılan arama/tarama faaliyeti esnasında 212 kilogram toz esrar, 590 adet sentetik ecza hap, 2 kilogram afyon sakızı ve 2 kilogram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Olayla ilgili İ.D. isimli bir şahıs gözaltına alındı” denildi.

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