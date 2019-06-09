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Başkale'de 3 bin 200 bağ ot kül oldu

Van’ın Başkale ilçesinde İrfan İlhan isimli vatandaşa ait 3 bin 200 bağ ot yandı.

Van'ın Başkale ilçesinde İrfan İlhan isimli vatandaşa ait 3 bin 200 bağ ot yandı.


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Atlılar Mahallesi'nde ikamet eden İrfan İlhan isimli vatandaşa ait ot yığını, sabah saatlerinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Olayın fark edilmesi üzerine yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 2 saatlik bir çalışmayla yangını tamamen kontrol altına aldı.


Evlere sıçramadan müdahale edilen yangında, 3 bin 200 bağ otun kül olduğu belirtildi.

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