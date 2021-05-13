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Başkale'de 3 kilo eroin ile silah ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu taşlar arasına gizlenmiş vaziyette 3 kilo 835 gram eroin ile bir silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu taşlar arasına gizlenmiş vaziyette 3 kilo 835 gram eroin ile bir silah ve mühimmat ele geçirildi.


Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bölekli Mahallesi kırsalında taşlar arasında gizlenmiş 5 paket halinde 3 kilo 835 gram eroin, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği ve bu tüfeğe ait 1 şarjör ve 24 adet 7.62 milimetre çapında mühimmat ile 32 adet Bixi makineli tüfeğine ait mühimmat ele geçirildi. Uyuşturucu madde ve mühimmata el konulurken olayla ilgili soruşturma başlattı.

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