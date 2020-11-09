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Başkale'de 33 bin 830 tablet kaçak ilaç ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde arazide saklanmış 4 çuval içerisinde 33 bin 830 tablet İran menşeli tıbbi ilaç ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde arazide saklanmış 4 çuval içerisinde 33 bin 830 tablet İran menşeli tıbbi ilaç ele geçirildi.


Van İl Jandarma Komutanlığı ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Böğrüpek Mahallesi Liz Deresi mevkiinde arazi arama tarama yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda arazide saklanmış vaziyette 4 çuval içerisinde 33 bin 830 tablet İran menşeli tıbbi ilaç ele geçirildi.


İlaçlara el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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