Başkale'de 35 kilo 670 gram baz morfin ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 35 kilo 670 gram baz morfin maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakil ve depolanması faaliyetleri yürüten şahıs veya şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “12 Ağustos 2022 günü saat 02.40 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan arama/tarama faaliyeti esnasında Başkale ilçesi kırsalında menfeze gizlenmiş vaziyette 35 kilo 670 gram baz morfin maddesi ele geçirilmiş olup, olay ile ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.