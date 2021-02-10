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Başkale'de 4 kilo 500 gram afyon sakızı ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan arazi tarama faaliyetinde çuval içerisine gizlenmiş 4 kilo 500 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan arazi tarama faaliyetinde çuval içerisine gizlenmiş 4 kilo 500 gram afyon sakızı ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan istihbarat çalışması sonucu ilçeye 60 kilometre uzaklıkta bulunan Böğrüpek Mahallesi'nde arazi tarama faaliyeti yapıldı. Yapılan inceleme sonucu çuval ilerisinde gizlenmiş 4 kilo 500 gram afyon sakızı ele geçirildi.


Afyon sakızına el konulurken, uyuşturucu maddeyi araziye bırakan şüpheli ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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