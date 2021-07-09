İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkale'de 4 kilo 90 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 kilo 90 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 kilo 90 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi.


Van İl Emniyet Müdürlüğü Başkale Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Başkale ilçesinde bir araçta yapılan detaylı aramada; 5 parça ahşap malzeme içerisine zulalanmış vaziyette toplam 4 kilo 90 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildiği belirtildi.


Olayla ilgili bir şahıs “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.