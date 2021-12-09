Başkale'de 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı nedeniyle 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Başkale'de dün gece başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Dün gece saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı, sabah saatlerine kadar sürdü. İlçe merkezinde 30 santimetre olan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ise 80 santimetreye kadar ulaştı. İlçeye bağlı 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi ekipleri, kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için yoğun çalışma başlattı.

Kar yağışının beyaza bürüdüğü ilçede vatandaşlar güne karla uyanırken, belediye ekipleri de ana caddeler ve sokaklarda kar küreme ve temizleme çalışması yaptı. Park halindeki bazı araçlar tamamen kara gömülürken, işe giden vatandaşlar ise araçlarının üzerini kürekle temizledi.