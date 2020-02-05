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Başkale'de 5 saat süren hasta kurtarma operasyonu

Van’ın Başkale ilçesinde kar, tipi ve fırtınadan dolayı yolu kapalı olan kırsal mahallede rahatsızlanan 4 hasta için ekipler seferber oldu.

Van'ın Başkale ilçesinde kar, tipi ve fırtınadan dolayı yolu kapalı olan kırsal mahallede rahatsızlanan 4 hasta için ekipler seferber oldu.


Başkale ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Belencik Mahallesi'nde yaşayan Rojin Tekin (3), Menesa Tekin (1), Havva Nur Demirhan (2) ve İsmail Elter (70) isimli vatandaşlar aniden rahatsızlanınca, 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Yol kar, tipi ve fırtınadan dolayı kapalı olduğu için Van Büyükşehir Belediyesine ait 2 iş makinesi ile 112 Acil Servis ekiplerine ait 2 ambulans harekete geçti. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı Başkale Şube Şefliği ekipleri, kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı ve çığ tehlikesi bulunan bölgede yol açma çalışması gerçekleştirdi. Karla mücadele ekiplerinin 5 saatlik yoğun çalışma mesaisinin ardından mahalleye ulaşılabildi. Sağlık ekipleri evde hastalara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra vatandaşların yardımıyla ambulansla Başkale Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan KOAH hastası İsmail Elter ve yüksek ateşten dolayı rahatsızlanan 3 çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi.

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