İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkale'de 52 kilogram 165 gram eroin ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 52 kilogram 165 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 52 kilogram 165 gram eroin ele geçirildi.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince Bölekli Mahallesi'nde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda yol kenarındaki 2 çuval içerisinde araziye terk edilmiş vaziyette 52 kilo 20 gram eroin ele geçirildi.


Emniyet ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.