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Başkale'de 6 kilo 427 gram metamfetamin ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde araziye gizlenmiş vaziyette 6 kilo 427 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde araziye gizlenmiş vaziyette 6 kilo 427 gram metamfetamin ele geçirildi.


Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aşağı Çaldıran Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyamac Mahallesi Körgik Deresi mevkiinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda arazide üzeri taşlarla kapatılarak gizlenmiş vaziyette 6 kilo 427 gram metamfetamin madde ele geçirildi.


Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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