Başkale'de 61 kaçak göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 61 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında, merkeze bağlı Yolmaçayır Mahallesi kırsalında ilerleyen yaya grubunu durdurdu. Yapılan kontrolde yurda yasadışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen ve aralarında çocuk ve kadınların olduğu 61 kaçak göçmen oldukları tespit edildi. Kaçak göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.