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Başkale'de 61 kilo 443 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 61 kilo 443 gram toz esrar ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 61 kilo 443 gram toz esrar ele geçirildi.


Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Başkale ilçesinden Van il merkezine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine çalışma başlatıldı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince, ilçenin Albayrak Mahallesi karayolu üzerinde bulunan menfez altında çuvallarla birlikte bekleyen şüpheli bir şahsın olduğu fark edildi. Olay yerine giden jandarma ekiplerini fark ederek kaçan şüpheli şahıs, yapılan takip neticesinde kıskıvrak yakalanırken, olay yerinde bulunan üç adet çuval içerisinde ise 60 paket halinde 61 kilo 443 gram toz esrar ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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