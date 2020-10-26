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Başkale'de 61 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde narkotik maddi arama köpeği Barut’un da katılımıyla bir evin odunluğunda yapılan aramada 61 kilo eroin ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde narkotik maddi arama köpeği Barut'un da katılımıyla bir evin odunluğunda yapılan aramada 61 kilo eroin ele geçirildi.


Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Savaşköy Mahallesi Yukarı Durak mezrasındaki bir ikamette arama yapıldı. İran'dan temin edilen uyuşturucu maddeyi sınır hattından yasadışı yollarla getiren şahsın evinin yanındaki odunlukta narkotik madde arama köpeği Barut'un da katılımıyla arama yapıldı. İçerisinde tezek ve odunların bulunduğu odunlukta yapılan kazı sonucunda toprağa gömülü vaziyette 117 paket halinde toplam 61 kilo 47 gram eroin ele geçirildi.


Evde yapılan aramada ise 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait bir adet şarjör ile 11 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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