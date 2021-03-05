Başkale'de 61 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'ın Başkale ilçesinde dün gece başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 61 yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı.

Van'ın Başkale ilçesinde dün gece başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 61 yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı. Başkale ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı, sabah saatlerine kadar sürdü. İlçe merkezinde 30 santimetre olan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 1 metreye kadar ulaştı. İlçeye bağlı 61 kırsal mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için yoğun bir çalışma başlattı. İlçe merkezinde vatandaşlar güne karla uyanırken, belediye ekipleri de ana caddeler ve sokaklarda kar küreme ve temizleme çalışması yaptı. Park halindeki bazı araçlar tamamen kara gömülürken, işlerine giden vatandaşlar ise araçlarının üzerini kürekle temizledi.