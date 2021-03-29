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Başkale'de 7 bin 632 paket kaçak sigara ve 90 güvercin ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde yurda kaçak yollarla getirilen 7 bin 632 paket kaçak sigara ve 90 adet güvercin ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde yurda kaçak yollarla getirilen 7 bin 632 paket kaçak sigara ve 90 adet güvercin ele geçirildi.


Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, alınan bir ihbar üzerine İran sınırında bulunan Esenyamaç Mahallesi'nde operasyon düzenledi. A.D. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucu yurda kaçak yollarla getirildiği belirtilen 7 bin 632 paket kaçak sigara ve 90 adet güvercin ele geçirildi. Jandarma ekipleri, kaçak sigara ve güvercinlere el koyarken, A.D. isimli şahıs ise gözaltına alındı.


El konulan kaçak sigaralar imha edilirken, güvercinler ise Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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