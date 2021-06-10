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Başkale'de 7 kilo 621 gram metamfetamin ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 kilo 621 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 kilo 621 gram metamfetamin ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 09.00'da Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Başkale KOM ve Aşağı Çaldıran Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince müşterek operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyon sonucunda Esenyamaç Mahallesi Şermik Sırtları mevkiinde yapılan arazi aramasında, 8 paket halinde 7 kilo 621 gram metamfetamin ele geçirildi.


Olayla ilgili adli tahkikatın başlatıldığı bildirildi.

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