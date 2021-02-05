İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkale'de 72,5 litre asit anhidrit ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde bidon içerisinde samanlıkta gizlenen 72,5 litre uyuşturucu veya uyarıcı madde yapımında kullanılan asit anhidrit olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde bidon içerisinde samanlıkta gizlenen 72,5 litre uyuşturucu veya uyarıcı madde yapımında kullanılan asit anhidrit olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.


Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan ihbar üzerine Albayrak Mahallesi'nde ikamet eden L.Ü. isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada hayvan ahırının yan tarafında bulunan samanlıkta saman altına gömülmüş vaziyette 2 adet bidon içerisinde toplamda 72,5 litre asit anhidrit ele geçirildi.


Ele geçirilen malzemelere el konulurken, L.Ü. isimli şahıs ise gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.