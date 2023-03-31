İhlas Haber Ajansı

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Başkale'de 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 5607 sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanununa Muhalefet suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı timleri Başkale ilçesinde ‘Kaçak Akaryakıt' satıldığı yönünde bilgi alması üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyon neticesinde 3 şüpheli şahıs ile birlikte 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Kaçakçılıkla mücadele konusunda titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız devam edilecektir” denildi.

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