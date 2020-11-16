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Başkale'de ağıllara saklanan 44 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde ağıllara saklanan 44 kilo eroin ile 317 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde ağıllara saklanan 44 kilo eroin ile 317 karton kaçak sigara ele geçirildi.


Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenyamaç Mahallesi Dereboyu mezrasındaki iki ikamette arama yapıldı. Aramada, İran'dan temin edilen ve ağıllarda saklanan 44 kilo 95 gram eroin ile 312 karton kaçak sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınırken soruşturma devam ediyor.

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