Başkale'de ahır ve samanlık yangını

Van'ın Başkale ilçesinde bir vatandaşa ait ahır ve samanlıkta yangın çıktı.

Başkale ilçesine bağlı Budak Mahallesi'nde ikamet eden İrfan İlhan isimli vatandaşa ait samanlıkta, gece saat 04.00 sıralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Samanlık bölümündeki alevler kısa sürede büyüyerek ahıra da sıçradı. Durumu fark eden vatandaşlar yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. 4 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, etraftaki evlere sıçramadan bir saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Yangında ahır ve samanlığın büyük bir bölümü kül oldu.