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Başkale'de bayrak töreni

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı üzerine Van’ın Başkale ilçesindeki tüm okullarda saat 10.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Van'ın Başkale ilçesindeki tüm okullarda saat 10.00'da öğretmenler okullarının bahçesinde, öğrenciler ise evlerinde İstiklal Marşı'nı okuyarak yeni haftaya başladı.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bayrak töreni çağrısı sonrası bugün saatler 10.00'u gösterirken tüm okullarda İstiklal Marşı okundu. Van'ın Başkale ilçesinde de düzenlenen bayrak törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç, yöneticiler, öğretmenler ve hâlihazırda görevli personel katıldı.


Öğrenciler ve aileler ise bulundukları yerden İstiklal Marşı'na eşlik etti.

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