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Başkale'de bin 500 bağ ot kül oldu

Van’ın Başkale ilçesinde çıkan yangında bin 500 bağ ot yanarak kül oldu.

Van'ın Başkale ilçesinde çıkan yangında bin 500 bağ ot yanarak kül oldu.


Edinilen bilgilere göre, Başkale ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Koç ailesine ait otların yandığını fark eden mahalle sakinleri, yangını kendi imkanlarıyla söndürmek istedi. Kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyen mahalleli, durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevler evlere sıçramadan başarılı bir şekilde kontrol altına aldı.


Çıkan yangında bin 500 bağ ot kullanılamaz hale geldi.

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