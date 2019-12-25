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Başkale'de bir ev alev alev yandı

Van’ın Başkale ilçesinde sobadan kaynaklı çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Van'ın Başkale ilçesinde sobadan kaynaklı çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre yangın, Başkale ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de ikamet eden Mehmet Karaman'a ait müstakil evde çıktı. Karaman ailesi, ısınmak için kömür sobasını yaktıktan sonra şiddetli rüzgârın esmesi sonucu sobanın bacası çekmedi. Bu sırada ateşin sobadan geri çıkması sonucu eşyalar alev aldı. Mehmet Karaman, çocuklarını dışarı çıkartıp komşularına teslim ettikten sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale Grup Amirliği ekipleri, 1 araç ve 6 personelle olay yerine intikal edip yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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