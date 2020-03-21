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Başkale'de bir şahsın beline sarılı vaziyette 1.5 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir minibüste yaptıkları aramada yolcu olarak bulunan şahsın beline sarılı vaziyette 1.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir minibüste yaptıkları aramada yolcu olarak bulunan şahsın beline sarılı vaziyette 1.5 kilo eroin ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında bir minibüste arama yapıldı. Yapılan kontrolde şüpheli bir şahsın üst aramasında bel çevresine gizlenmiş vaziyette 1.5 kilo eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs gözaltına alınırken, tahkikat devam ediyor” denildi.

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